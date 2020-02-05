تحذير.. العراق على موعد مع أقوى موجة برد

2020/02/05 | 11:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الثلاثاء، سقوط ثلوج في بعض مناطق العاصمة بغداد، كما وتوقع ايضاً سقوط امطار جليدية في مناطق شمال ...

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