2020/02/05 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

اكد القيادي الصدري المنشق اسعد الناصري، ان الضياع والتخبط الذي يعيشه العراق سببه أصحاب العمائم .

وقال الناصري في تغريدة على تويتر، إن الكثير من العمائم توضع على رؤوس مليئة بالجهل والتخلف المُريع والمقزز، لم يحدِّثوا من ثقافتهم ومنظومتهم الفكرية، وليس لهم القدرة على مسايرة النضج ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. قيادي منشق عن "الصـدر" يؤكد ان سبب ضياع العراق اصحاب الـــ "عمائــم" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. قيادي منشق عن "الصـدر" يؤكد ان سبب ضياع العراق اصحاب الـــ "عمائــم" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).