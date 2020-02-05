بالفيديو : بسبب قضية عزله .. ترامب يرفض مصافحة

2020/02/05 | 11:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من أوراق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الاتحاد.

وبحسب " وسائل الاعلام الامريكية" ، فإن بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من الخطاب الذي منحها ترامب إياه قبل قبل الشروع ...

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