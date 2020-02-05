2020/02/05 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية هو ملزم للحكومة الجديدة، معتبرا ان تلك القوات باتت تشكل خطرا على العراق.وقال القدو، إن “قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية من العراق هو ملزم للحكومة العراقية تنفيذه على اعتبار أنه جاء بطلب من السلطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو: قرار اخراج القوات الأميركية ملزم لحكومة علاوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو: قرار اخراج القوات الأميركية ملزم لحكومة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).