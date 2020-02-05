2020/02/05 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء توافق على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء توافق على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. امانة مجلس الوزراء توافق على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).