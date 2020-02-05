منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات الإصابة بالسرطان في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل

2020/02/05 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية، من مخاطر زيادة مستويات الإصابة بمرض السرطان خلال السنوات العشرين المقبلة.

وشددت المنظمة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، على ضرورة التوسّع في الخدمات الخاصة بالمرض، في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تواجه مخاطر تتعلق بزيادة يمكن ان تصل الى ستين بالمئة، في حالات السرطان خلال العقدين القادمين، والتي سيكون ما يقدر بواحد وثمانين بالمئة منها حالات جديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تبلغ فيها معدلات البقاء على قيد الحياة أدنى مستوياتها.

وأوضحت المنظمة أن تلك البلدان اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة، على محاربة الأمراض المعدية، وتحسين صحة الأم والطفل، في وقت لم تتمكن فيه من توفير الخدمات الصحية للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه.

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