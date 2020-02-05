صحة بغداد: احتجاز 14 عراقيا قادما من الصين بسبب فيروس كورونا

2020/02/05 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد نازك الفتلاوي، عن احتجاز أربعة عشر عراقياً بسبب فايروس كورونا.

وقال الفتلاوي إن الصحة العراقية اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة خطر الإصابة بفايروس كورونا دفعها لاحتجاز أربعة عشر عراقياً قادما من الصين..



مبينا أن وزارة الصحة خصصت مستشفى الفرات في بغداد لاحتجاز القادمين من الصين، اذ يتم خضوعهم لفحوص دقيقة جداً للكشف حول احتمالية إصابتهم بفايروس كورونا.

كما أكد الفتلاوي عدم تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا لغاية الآن كاشفا عن تأهيل فرق طبية خاصة في مطار بغداد الدولي تتولى الكشف عن حالات الإصابة بالفايروس للقادمين من الصين.

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