2020/02/05 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «مذبحة جماعية » عصابة تطلق النار على 14 شخصا في مركز ألعاب المستقلة / قتل 9 أشخاص ، بينهم خمسة مراهقين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، عندما فتحت عصابة مسلحة النار داخل ممر مركز العاب وسط غرب المكسيك يوم الاثنين في مذبحة جماعية .وقال مكتب المدعي العام لولاية ميتشواكان إن ثمانية من الضحايا […]

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