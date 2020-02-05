2020/02/05 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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الكعبي يؤكد: العراقيون القادمون من الصين وصلوا وسيتم احتجازهم بمستشفى قرب مطار بغداد

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأربعاء (05 شباط 2020)، ضبط موظف في هيأة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق ع

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الأربعاء (05 شباط 2020)، أن الأمان ةالعامة لمجلس الوزراء وافق على تأجيل إحالة رئيس هيأة المنافذ الحدودية إلى التقاعد ثلاثة أشهر.

وذكرت الوثيقة، أنه "لا مانع من تأجيل انفكاك كاظم محمد

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (05 شباط 2020)، بعودة الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية عاودت الدوام

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