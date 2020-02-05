النزاهة تعلن ضبط تلاعب وتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب في الأنبار

2020/02/05 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأربعاء (05 شباط 2020)، ضبط موظف في هيأة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى هيأة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار تمكَّن من ضبط المتهم في قسم ضحايا الإرهاب في فرع هيئة التقاعد بالمحافظة، فضلاً عن ضبط إضبارة صرف تعويضات لأحد المصابين من ضحايا الإرهاب التي تمَّ التلاعب بها وتزويرها من قبل المتهم".

وأضافت، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

مما تجدر الإشارة إليه، أن الهيئة أعلنت في الثاني من الشهر الجاري عن ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.

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يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الأربعاء (05 شباط 2020)، أن الأمان ةالعامة لمجلس الوزراء وافق على تأجيل إحالة رئيس هيأة المنافذ الحدودية إلى التقاعد ثلاثة أشهر.

وذكرت الوثيقة، أنه "لا مانع من تأجيل انفكاك كاظم محمد

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أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (05 شباط 2020)، بعودة الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية عاودت الدوام

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