برشلونة يلجأ الى قطر لمعالجة ديمبلي

2020/02/05 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني لانتكاسة جديدة، بتجدد إصابته فور عودته لتدريبات الفريق الكتالوني.وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن “هناك طاقمًا من أطباء برشلونة توجهوا إلى قطر من أجل ديمبلي، لاتخاذ قرار إذا كان ينبغي التدخل الجراحي له أم لا، وسوف يلتزم الفرنسي بقرار الأطباء”.وكان ديمبلي تعرض لإصابة في العضلة ذات […]

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