هل هناك فرصة لنمو “كورونا” في العراق … العرصات المنسية في بغداد قد تكون بوابته

2020/02/05 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افرطت الجهات الصحية والرقابية بفحص الوافدين الى العراق عبر مطاراته الرئيسة ومنافذه الحدودية خشية ان يكونوا حاملين معهم الضيف المزعج وغير المرحب به ليس استحقارا انما لعدم استعداد البنى الصحية لمثل هكذا وباء قد يفتك بالمواطنين بين لحظة وضحاها.بغداد العاصمة وقبلة الهابطين في العراق تحتوي على مئات الاحياء السكنية التي تكاد ان تكون منسية […]

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