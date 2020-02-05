2020/02/05 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصري : الضياع والتخبط الذي يعيشه العراق سببه أصحاب العمائم المستقلة … اكد القيادي الصدري المنشق اسعد الناصري، الضياع والتخبط الذي يعيشه العراق سببه أصحاب العمائم.اقرا ايضا : «الصدر»: «القبعات الزرق» سينتهي دورها بعد بسط الأمن وقال الناصري في تغريدة على “تويتر” تابعته المستقلة، إن “الكثير من العمائم توضع على رؤوس مليئة بالجهل والتخلف […]

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