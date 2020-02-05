نائب: قرار اخراج القوات الأميركية ملزم لحكومة علاوي

2020/02/05 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب باخراج القوات الأمريكية هو ملزم للح...

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