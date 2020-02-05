السراج: علاوي سيواجه صعوبات وتحديات كبيرة


السراج: علاوي سيواجه صعوبات وتحديات كبيرة
2020/02/05 | 11:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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