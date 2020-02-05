لجنة المسابقات تعيد القرعة للدوري وتقسم الأندية لمجموعتين

2020/02/05 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل أن تعيد لجنة السابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم ظهر اليوم سحب قرعة الدوري الممتاز، وإعادة آلية المسابقة بعد الضمانات التي حصلت عليها لإقامة المباريات في العاصمة وبقية المحافظات.وقال رئيس لجنة المسابقات علي جبار، إن “لجنته ستعيد قرعة الدوري وفق الآلية الجديدة حيث سيتم اعتماد دوري بمجموعتين بطريقة الذهاب والإياب”.واضاف، أن […]

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