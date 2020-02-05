مسرور بارزاني: يجب بقاء القوات الأميركية لأن خطر “داعش” ما يزال قائما

2020/02/05 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق.

وقال بارزاني إن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بتعزيز العلاقات مع بغداد، وقد تم تحقيق تقدم جيد في هذا الصدد، والآن لا بد من العمل على التوصل لاتفاق ثنائي يحقق مصالح إقليم كردستان وكل العراق.

وأشار بارزاني الى أن داعش قائم كتهديد جدي، ومن الضروري بقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي للتصدي ومواجهة هذا الخطر مبينا ان عدد عناصر داعش الآن أكثر مما كان عليه سابقا، محذراً من أن هنالك احتمال كبير بأن يعاود الظهور مجدداً لأن كل العوامل الرئيسة التي ساهمت في نشوئه ما تزال موجودة.

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