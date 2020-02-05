عادل عبد المهدي يبحث مع جنرال أمريكي قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية

2020/02/05 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي أهمية علاقات الصداقة بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

واكد عبد المهدي الحرص على إبعاد العراق من ان يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان، مشيرا الى قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية بما يسهم بحفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه.

و أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ضد الارهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.

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