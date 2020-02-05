وصول العراقيين القادمين من الصين واحتجازهم بمستشفى قرب مطار بغداد وتطمينات بشأن حالتهم الصحية

2020/02/05 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، إن العراقين القادمين من الصين وصلوا وسيتم احتجازهم بمستشفى قرب مطار بغداد.ونقلت فضائية العراقية، عن الكعبي، قوله: إن “الوفد العراقي القادم من الصين قد وصل”.ولفت الى أنه “لم تؤشر أي عليهم أي إصابة وسيتم حجزهم في مستشفى الفرات قرب مطار […]

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