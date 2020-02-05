قيادتا نينوى والجزيرة تنفيان دخول ألفي داعشيّ إلى العراق

2020/02/05 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادتا عمليات الجزيرة ونينوى دخول ألفي عنصر من عصابات داعش الإرهابية إلى العراق.

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