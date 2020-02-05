النزاهة: ضبط تلاعب وتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب بالأنبار

2020/02/05 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط موظف في هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير في أضابير ضحايا الإرهاب.وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الأنبار تمكَّن من […]

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