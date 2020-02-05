توتنهام يواجه ساوثهامتون وعينه على ربع نهائي كأس الاتحاد

2020/02/05 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل نادي ساوثهامبتون ضيفاً على منافسه توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات جولة الإعادة دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.وتعادل الفريقين في المباراة الأولى 1-1، وبيحث كلا منهما عن تحقيق الفوز وتكملة المشوار.وتأهل ساوثهامبتون الي هذا الدور بعد فوزه على فريق هدرسفيلد تاون 2-0، بينما تأهل توتنهام على […]

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