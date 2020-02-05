2020/02/05 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : أكوام من الجثث «بفيروس كورونا» داخل حافلة في ووهان المستقلة / زعم أن أحد المبلغين عن المخالفات اعتقل في الصين بعد أن صور سرا “أكوام من أكياس الجثث في مستشفى في ووهان المنكوبة بفيروس كورونا”.ويوضح الفيديو الذي لم تتأكد صحيفة ” ديلي ميل” من صحته بعد، ثماني جثث موضوعين في أكياس داخل […]

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