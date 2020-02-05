"علاوي" العراقي نسخة عن دياب اللبناني .. ! تعرف على كواليس تسميته ودور "السيـستاني" ..

2020/02/05 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

ثمة من يقول إن علاوي نسخة عراقيّة عن دياب، في ظل تشابك الساحات الإقليمية، وتحولها إلى ساحة واحدة، كما تجمع القراءات المختلفة لمستجدات المنطقة.

هذه بعضا من كواليس تسمية علاوي لرئاسة الوزراء، ونقاشات الأيام الأخيرة التي سبقت تسمية حاكم بغداد الجديد.

إثر انطلاق الحراك الشعبي في لبن...

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