"حـريق" في البيت الصدري .. انشقاقات وخلافات وانتقادات حادة لــ الصدر !

2020/02/05 | 11:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعتراف الصدر ..

رصدت وسائل اعلام عربية عن اعتراف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بقمع واعتداء أتباعه من أصحاب القبعات الزرق على المتظاهرين والمحتجين.

وقال الناشط السياسي حيدر إبراهيم ، " إن المتظاهرين العراقيين يلتزمون بالسلمية وضبط النفس في مواجهة ميليشيات الصدر، لإحراج الطرف ال...

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