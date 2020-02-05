تربية المثنى تؤكد انتظام الدوام والاستعداد لاداء امتحانات نصف السنة

2020/02/05 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اكد مديرعام تربية المثنى حسن ملوكي، اليوم الاربعاء، انتظام الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة، مشيرا الى استعداد الكوادر ‏التدريسية لاداء امتحانات نصف السنة‎.‎ و قال ملوكي، إن “جميع المدارس الابتدائية والثانوية، شهدت هذا الاسبوع انتظام الدوام الرسمي بعد تلكؤ ‏دام لاكثر من ثلاثة اشهر”.‏ واشار الى ان “الملاكات التدريسية في تربية […]

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