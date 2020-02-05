بالصور.. إجراءات مشددة في حقول الدواجن بديالى بسبب انفلونزا الطيور

2020/02/05 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، الاربعاء (05 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات مشددة حول حقول ا...





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