كردستان يكشف عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة

2020/02/05 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت حكومة إقليم كردستان، عن مضمون الاتفاق الذي حصل بين حكومتي الاتحادية والإقليم بشأن موازنة عام 2020.وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تصريح صحفي ” إن حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الموازنة، مبيناً أنه تم الاتفاق على تسليم كردستان إيرادات […]

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