الكناني لـ”العهد نيوز”: امريكا تتحجج بتواجدها في العراق وعلى حكومة علاوي المضي بقرار الاخراج

2020/02/05 | 11:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الى ان الجانب الامريكي يتحجج بشان خروج قواته من العراق.وقال الكناني لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الجانب الامريكي يتحجج بقضية بقاء قواته في العراق عازيا اسباب البقاء بان تواجده بطلب من الحكومة العراقية لكن الحكومة المستقيلة طلبت بشكل واضح وصريح من الامريكان بمغادرة البلاد […]

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