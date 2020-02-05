قصة لاعب عربي بين خيانة زوجته وطلاقها والتقّرب من صديقة زميله بالنادي

2020/02/05 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، انفصل عن زوجته ريتا جوهال، بعد خيانتها له.ونقلت صحيفة “ذا صن” عن مصادر مقربة من اللاعب، أن محرز طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، […]

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