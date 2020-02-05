مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلن إعادة افتتاح دار القضاء في سنجار

2020/02/05 | 11:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إعادته لافتتاح دار القضاء في سنجار التابع لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية والذي يضم محاكم عدة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى اعلن عن افتتاح دار القضاء في سنجار بحضور عدد من السادة القضاة وجمع من الحضور”.وأضاف البيان أن …

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