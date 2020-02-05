نائب رئيس البرلمان يعلن وصول الوفد العراقي القادم من الصين الى بغداد

2020/02/05 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأربعاء، وصول الوفد العراقي القادم من الصين إلى بغداد، دون تأشير أية إصابة بينهم.وقال الكعبي في حديث للتلفزيون الرسمي: “وصول الوفد العراقي القادم من الصين ولم تؤشر عليهم أي إصابة، وسيتم حجرهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد”.وكان وزارة الخارجية أعلنت، أمس الثلاثاء ، عن بدء

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