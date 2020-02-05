سامح عسكر - الاعتذار عن الفتوحات مطلب تنويري

2020/02/05 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر سقط الإخوان سياسيا في مصر عام 2013 ولم تسقط رؤية الشعب في الدين على أنه "مذهب سياسي" لا "عقائدي سلوكي" فنجد تصورات العوام كلها موافقة لرغبات شيوخ الدين في اعتبار الإسلام سلطة سياسية وتجربة فتوحات وغزوات لنشر الإسلام، وهذا ما أثاره فضيلة الشيخ والصديق العزيز "نشأت زارع" في اعتبار أن الفتوحات الدينية بعد موت الرسول ما هي إلا خطيئة سياسية يتحمل وزرها أصحابها ولا تقع على عاتق الدين.إلى هنا تكم......

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