طلعت رضوان - باحث إسلامى يعترف بالغزو العربى

2020/02/05 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان باحث سعودى يعترف بالغزوالعربى فى مفاجأة لم تكن متوقعة، فى السنوات الماضية، قال الباحث السعودى الأكاديمى (على الهويرينى) على قناة روتانا خليجية، أنّ الفتوحات الإسلامية لم تكن سوى عملية غزوقام به العرب..وأنّ الإسلام بريىء منها..وأضاف: لماذا ذهب العرب إلى الأندلس؟ وهل أمرنا الإسلام بعبورالبحرلمحاربة النصارى؟ إنّ هذا ليس غزو الإسلام، إنه غزوالعرب.......

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