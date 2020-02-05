2020/02/05 | 11:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام، وثيقة صاردة من امانة مجلس الوزراء تتضمن موافقتها على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية.وبحسب الوثيقة ادناه ان “المجلس وافق على تمديد تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



امانة مجلس الوزراء توافق على تأجيل انفكاك رئيس هيئة المنافذ الحدودية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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