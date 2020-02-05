ارتفاع حصيلة الإصابات بـ”كورونا” في تايوان إلى 11 حالة

2020/02/05 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في تايوان، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” الجديد في الجزيرة إلى 11 حالة.وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحالة الجديدة هى لرجل في الخمسينيات من عمره وقد عاد من مدينة “ووهان” الصينية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قد تم عزله في احدى المستشفيات وأن حالته […]

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