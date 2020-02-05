بعد توقف دام 10 سنوات.. ديالى تعاود انتاج “الفحم الأسود”

2020/02/05 | 11:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى لاكثر من 10 سنوات دفعت الاضطرابات الامنية وخطر الجماعات المتطرفة الى توقف انتاج الفحم الاسود مايعرف بالكور خاصة في حوض الوقف (25كم شمال شرق بعقوبة) والتي تعتمد على الاشجار كمادة اولية لكن عجلة الانتاج بدات تدور اخيرا بسبب وجود اقبال على شراء الفحم المحلي مع تناقص كبير في استيراد الفحم.وقال ابراهيم […]

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