2020/02/05 | 11:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يحسم نادي برشلونة الإسباني صفقة هجومية، خلال الأيام المقبلة، بعد تجدد إصابة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.البارسا لديه أحقية ضم لاعب جديد، في حالة ثبوت أن إصابة ديمبلي ستبعده أكثر من 6 أشهر، وهنا سيتم استبدال المهاجم الفرنسي باللاعب الجديد الذي يضمه برشلونة.وتسمح رابطة الدوري الإسباني، لأي ناد أن يصدر تقريرًا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 9 أسماء على طاولة برشلونة لتعويض غياب ديمبلي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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