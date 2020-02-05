2020/02/05 | 12:32 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب من المناطق المحيطة بقواته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب من المناطق المحيطة بقواته) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب من المناطق المحيطة بقواته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).