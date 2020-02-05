جريمة غريبة.. العثور على عائلة بأكملها ‘مشنوقة’ في قرية مصرية

2020/02/05 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة المصرية، على جثث عائلة كاملة، وقد جرى شنق أفرادها جميعا في ظروف غامضة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.وأوضح موقع “البوابة نيوز” أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من مركز شرطة مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، شمالي يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة على خضر، والشهيرة بعزبة “بطة”، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف […]

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