لجنة الخبراء الماليين تكشف عن أموال تعويضات الكويت التي تبقت بذمة العراق

2020/02/05 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشفت لجنة الخبراء الماليين (COFE)، اليوم الأربعاء، مجموع ما متبقى بذمة العراق من تعويضات للكويت التي أوجبتها القرارات الدولية على العراق.وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقته “العهد نيوز”، أن “مجموع مبالغ التعويضات التي اوجبتها القرارات الدولية على العراق بهذا الشأن كانت قد بلغت 5۲ , 4 مليار دولار أمريكي وان […]

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