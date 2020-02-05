2020/02/05 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تنشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم المستقلة تنشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم اليوم الاربعاء 5.2.2020 اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة: سعر بيع للدولار = 121.500 سعر شراء للـدولار = 120.500 ================ اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.40دولار الباوند السعر العالمي : 100 باون […]

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