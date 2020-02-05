صدام “إلكتروني” بين تركي آل الشيخ ونجم الزمالك السابق

2020/02/05 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – حسام الدين جمال – دخل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، في مشادة لفظية مع هيثم فاروق، نجم الزمالك المصري السابق، ومقدم البرامج بقنوات “بي إن سبورتس” الرياضية حاليا.آل الشيخ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك منشورا قال فيه إنه كان يتمنى أن يلتقي […]

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