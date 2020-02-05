2020/02/05 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء الأعلى يعلن عن اعادة افتتاح دار القضاء في «سنجار» المستقلة … أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إعادته لافتتاح دار القضاء في سنجار التابع لرئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية والذي يضم محاكم عدة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى اعلن عن افتتاح دار القضاء في سنجار بحضور عدد […]

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