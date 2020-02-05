العشرات يتظاهرون أمام تربية كركوك لمنع إلغاء التعيينات

2020/02/05 | 12:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين يوم الاربعاء امام مبنى تربية كركوك مطالبين بعدم إلغاء التعيينات التي اعلنتها تربية كركوك مهددين باللجوء الى القضاء في حال ألغيت التعيينات.

وقال مراسل شفق نيوز، أن"العشرات من الخريجين نظموا تظاهرة امام مبنى تربية كركوك مطالبين بعدم إلغاء التعيينات التي اعلنتها تربية كركوك مهددين باللجوء الى القضاء في حال ألغيت التعيينات".

وشهدت كركوك مؤخرا احتجاجات مطالبة بالغاء تعيينات التربية معتبرة اياها بانها "غير منصفة وشابها التلاعب والتزوير".

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