بالصور.. وصول الطلبة العراقيين من الصين وحجزهم في مستشفى الفرات

2020/02/05 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية، اليوم الاربعاء، الى بغداد، حيث لم تؤشر عليهم أي اصابة بفيروس "كورونا" الخطير....

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