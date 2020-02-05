عشائر عراقية تثمن الموقف الإنساني لآية الله خامنئي

2020/02/05 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت عشائر عنزة في جنوب العراق في تسجيل صوتي عن خالص شكرها وتقديرها للموقف الانساني لآية الله السيد علي خامنئي لمساهمته في نقل الطلبة العراقيين العال...

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