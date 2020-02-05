بسبب الأزمة الاقتصادية.. بنك دبي يستعد لتسريح 500 موظف

2020/02/05 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد بنك دبي الإسلامي للاستغناء عن قرابة نصف القوة العاملة في أحد بنوكه المرتبطة من خلال خطة للتسريح، بسبب ضغوط مالية.وسيتم ذلك بتسريح نحو 500 موظف بـ”بنك نور” الذي استحوذ عليه مؤخراً في إطار خطط لخفض التكاليف في البنكين.ونقلت وكالة “رويترز”، عن ثلاثة مصادر أن البدء بتسريح موظفين سيكون عقب استكمال اللقاءات بين […]

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