2020/02/05 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد، انتظاما طبيعيا في دوامها الرسمي.وقال مراسلنا اليوم الاربعاء، ان “الجامعة المستنصرية شهدت دواما رسميا بحضور طلابي وصل الى نسبة 100%” لافتا الى ان “الطلبة ابدوا استعدادهم لاكمال العام الدراسي على اتم وجه”.وشهدت الجامعات العراقية في بعض المحافظات اضافة الى المدارس الاخرى والمعاهد اغلاق اجباري من قبل بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة المستنصرية تشهد دواماً منتظماً بعد انتقطاع طويل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة المستنصرية تشهد دواماً منتظماً بعد انتقطاع طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).