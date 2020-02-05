" أميرة الألماس " السفينة الفاخرة .. من أميرة الى أسيرة بين ليلة وضحاها والسبب ..؟!!

2020/02/05 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ذهب آلاف الأشخاص في رحلة ترفيهية على متن السفينة الفاخرة "أميرة الألماس" لكن الأمر انقلب بين عشية وضحاها بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات اليابانية احتجزت السفينة العملاقة، وعلى متنها أكثر من 3700 شخص، في ميناء يوكوهاما القريب من العاصمةطوكيو، يوم الاثنين الماضي.

وجاء...

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